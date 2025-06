Si lavora per riaprire il parcheggio di via Mattei dopo l' incendio

L’amministrazione comunale si impegna a restituire alla comunità un importante servizio: il parcheggio di via Mattei, rimasto chiuso dopo l’incendio dello scorso luglio. I lavori di ripristino, avviati il 9 giugno con un investimento di circa 24mila euro, stanno procedendo rapidamente e sono previsti per la fine di questa fase. Questa è una notizia che riaccende la speranza di un ritorno alla normalità e di spazi più sicuri per tutti.

Sono iniziati lunedì 9 giugno i lavori di ripristino del parcheggio pubblico interrato situato al piano -1 di via Mattei 4, rimasto inagibile dopo l'incendio di un veicolo avvenuto nel luglio 2024. L'intervento, che prevede un investimento di circa 24mila euro, dovrebbe concludersi entro la fine. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Si lavora per riaprire il parcheggio di via Mattei dopo l'incendio

In questa notizia si parla di: parcheggio - incendio - lavora - riaprire

Incendio nel parcheggio Montedonzelli: colonna di fumo nero - Un incendio di vaste proporzioni ha avvolto il parcheggio abbandonato di Montedonzelli, creando una colonna di fumo nero visibile da lontano.

Cosa riportano altre fonti

Si lavora per riaprire il parcheggio di via Mattei dopo l'incendio; Assisi, Comune e Saba: Priorità a residenti, attività e servizi per il parcheggio Matteotti; Riapertura del parcheggio Matteotti: La priorità sarà data ai cittadini.

Si lavora per riaprire il parcheggio di via Mattei dopo l'incendio - La riqualificazione del parcheggio di via Mattei assume particolare importanza considerando la sua funzione strategica per gli eventi sportivi.

Incendio a Salerno, si lavora per riaprire le strade e il viadotto Gatto - Ora c'è un problema inserente il possibile crollo di alberi nella zona ...