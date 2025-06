si finge sordomuto per chiedere offerte

Un giovane di 20 anni rumeno senza fissa dimora ha inscenato la sordità per ottenere offerte e denaro dai passanti, fingendo di rappresentare un’associazione benefica. La sua truffa è stata scoperta dai militari, che hanno raccolto la denuncia di un cittadino. Questa vicenda evidenzia come, dietro l’illusione di bontà, si nascondano inganni e manipolazioni, mettendo a rischio la fiducia e la solidarietà autentica della comunità.

Si finge sordomuto e chiede elemosina ai passanti, denunciato per truffa aggravata un 20enne rumeno, senza fissa dimora. I militari hanno raccolto la denuncia di un cittadino che segnalava la presenza, all'interno del parcheggio del centro commerciale 'Il Maestrale', di alcuni individui stranieri che dichiarando di appartenere ad un'associazione a scopi benefici in favore delle persone disabili nonché spacciandosi loro stessi per portatori di handicap, chiedevano ai passanti un contributo in denaro per sostenere il sodalizio. I militari hanno rintracciato il 20enne, che fingeva di essere sordomuto, trovandolo anche in possesso di falsa documentazione relativa ad un'associazione.