Si avvia alla conclusione il processo Battistetti | il 24 luglio l' arringa del pubblico ministero

Si avvicina la conclusione del processo Battistetti, con l’ultima arringa del pubblico ministero prevista per il 24 luglio. A oltre quattro anni dalla tragica perdita di Mattia, un giovane operaio di soli 23 anni, e a due anni dall'inizio del dibattimento, si avvicina il momento di fare luce su questa drammatica vicenda e di cercare giustizia.

A oltre quattro anni dalla mattina in cui si verificò la tragedia e a due anni dall'inizio del dibattimento il processo per la morte di Mattia Battistetti, l'operaio di 23 anni che nell'aprile del 2021 perse la vita in un cantiere edile a Montebelluna a causa del distacco di un carico di 15. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Si avvia alla conclusione il processo Battistetti: il 24 luglio l'arringa del pubblico ministero

Processo Battistetti, il consulente di una delle difese: «Quella gru non doveva passare sopra agli operai» - Oggi, 12 maggio, in aula si svolge una deposizione che promette di accendere animati dibattiti nel processo contro Battistetti.

