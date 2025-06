Sì alla maxi-discarica tra Canosa e Minervino ma nell’area ci sono già altri tre siti di rifiuti E la Procura certifica | Inquinamento diffuso

In un contesto segnato da un inquinamento diffuso, la maxi discarica tra Canosa e Minervino si prepara a una nuova fase di sviluppo. La società Dupont Energetica spa potrà infatti procedere alla sopraelevazione dei lotti di smaltimento, con un miglioramento ambientale del sito approvato dal Consiglio di Stato. Tuttavia, le preoccupazioni restano alte: nell’area ci sono altri tre siti di rifiuti e il Comune di Canosa chiede risposte urgenti.

Nella discarica di “rifiuti non pericolosi” del comune di Minervino Murge, la SocietĂ Dupont Energetica spa potrĂ procedere alla “sopraelevazione dei lotti di smaltimento e miglioramento della riqualificazione ambientale del sito”. La recente ordinanza del Consiglio di Stato, al quale era ricorso il Comune di Canosa, ha dato il via libera. Anche se il Comune “ha intenzione di richiedere con istanza di prelievo la sollecita definizione del giudizio nel merito”, scrive a ilfattoquotidiano.it Fedele Lovino, assessore all’Ambiente del Comune pugliese. Ma intanto cresce la preoccupazione tra le file del Comitato No discarica, costituito nel 2017 per contrastare la realizzazione dell’ampliamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sì alla maxi-discarica tra Canosa e Minervino, ma nell’area ci sono giĂ altri tre siti di rifiuti. E la Procura certifica: “Inquinamento diffuso”

