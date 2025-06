Si accende il mercato del Como dopo Baturina si lavora per Ezzalzouli e Dzeko

Il mercato del Como si infiamma, con grandi colpi all'orizzonte. Dopo l'acquisto di Baturina, i biancoblù puntano a potenziare ulteriormente la rosa con Ezzalzouli e Dzeko, due nomi caldi che fanno sognare i tifosi. La società lavora intensamente per rinforzare il team e affrontare con ambizione la nuova stagione, mantenendo alta l’attenzione su ogni dettaglio per regalare emozioni ai propri supporters.

Si accende il mercato del Como, alla caccia di rinforzi per la nuova stagione. Il primo nome ormai certo è quello di Martin Baturina: salvo improbabili colpi di scena sarà presto un giocatore del Como a disposizione di coach Fabregas dopo il blitz dei giorni e la positiva trattativa con la Dinamo.

Como, ecco il primo colpo di mercato: Martin Baturina con Cesc per 25 milioni, il presidente lo annuncia sui social - Arriva dalla Dinamo Zagabria, accordo perfezionato ieri.

Como, è fatta per Baturina: il presidente Suwarso lo annuncia sul suo Instagram - Como, è fatta per Baturina: il presidente Suwarso lo annuncia sul suo Instagram Il presidente del Como Mirwan Suwarso ha 'ufficializzato' il primo acquisto estivo della squadra: Martin Baturina.