Shock migranti | ecco come funzionava la frode milionaria

Dietro l’ombra dell’emergenza migranti si cela un sistema di frodi miliardarie, orchestrato da figure ambigue e scandali sfacciati. Tra avvocati in Ferrari e denaro nascosto, emerge una realtà oscura fatta di appalti truccati e profitti illeciti. Una rete svelata che mette in discussione il nostro sistema di gestione e sicurezza, portando alla luce un mondo clandestino che rischia di minare le fondamenta della nostra società.

Dietro l’emergenza migranti, un sistema di frodi ben collaudato. Coinvolte molte persone, tra queste l’avvocato che gira in Ferrari. Un avvocato con la passione per le Ferrari, che sfilava tra le vie della città ostentando ricchezza. Un collega, invece, nascondeva mazzette di banconote in una valigia. Scene che sembrano uscite da un film, ma che raccontano una realtà ben più torbida, fatta di frodi, appalti truccati e facili guadagni ai margini della legalità. flussi d’ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari È una storia che ha dell’incredibile e che ha superato ogni limite, con professionisti insospettabili che agivano alla luce del sole. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Shock migranti: ecco come funzionava la frode milionaria

In questa notizia si parla di: migranti - shock - ecco - funzionava

La vittima è una donna di quarantotto anni, romana, che ha avuto bisogno di cure mediche e in stato di shock. Vai su Facebook

Nuovo decreto legge per il rimpatrio dei migranti in Albania: la strategia del governo; Corruzione negli appalti, ecco come funzionava il sistema che ha portato all'arresto del sindaco Caligiore (video); Corruzione negli appalti pubblici, arrestato il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore.

Migranti, ecco come funziona la truffa del click day Secondo msn.com: L'inchiesta della Procura di Napoli: 4mila pratiche sospette, giro da milioni di euro che fa gola alla camorra Computer di ultima generazione, connessione alla fibra super veloce, esperti informatici ...