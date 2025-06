Sfruttati dal sistema sanitario confermati i risarcimenti in Appello | E' una vittoria sociale

Dopo una lunga e difficile battaglia legale, i lavoratori somministrati e interinali sfruttati dal Sistema Sanitario Nazionale ottengono finalmente giustizia. La vittoria, confermata in appello e rappresentata dai maxi risarcimenti, segna un’importante conquista sociale e un segnale di cambiamento per tutto il settore. Questa vittoria testimonia che il diritto e la dignità dei lavoratori devono sempre prevalere, portando a un futuro più equo e rispettoso delle proprie radici.

La durissima battaglia portata avanti dallo studio legale dell'avvocato Paolo Galluccio, per i somministrati ed interinali sfruttati dal Sistema Sanitario Nazionale, trova finalmente il suo epilogo con maxi risarcimenti a favore dei migliaia di lavoratori che hanno operato nelle Aziende Sanitarie. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Sfruttati dal sistema sanitario, confermati i risarcimenti in Appello: "E' una vittoria sociale"

Se ne parla anche su altri siti

Sfruttati dal sistema sanitario, confermati i risarcimenti in Appello: E' una vittoria sociale; Ti spetta un rimborso di 200 euro dal Ministero della Salute: cosa c'è dietro il testo arrivato via mail; Nuova truffa via e-mail promette finti rimborsi dal Ministero della Salute: come funziona.

Il risarcimento del danno biologico nel sistema sanitario - excursus storico Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno biologico, inteso quale lesione dell ...

L'intelligenza artificiale incontra il sistema sanitario italiano: un'opportunità di risparmio da 21 miliardi di euro - Al contrario, l'Ia viene sfruttata maggiormente nell'analisi di big data, attraverso l`apprendimento ...