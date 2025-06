Sfiniti e spaventati due escursionisti e il loro cane salvati in quota a Toscolano Maderno

In un'epica operazione di salvataggio in quota, due escursionisti tedeschi e il loro fedele cane sono stati tratti in salvo tra le asperità di Toscolano Maderno. I soccorritori, con l'abilità del pilota e la prontezza dei vigili del fuoco, hanno affrontato un terreno impervio a 1.500 metri. La loro determinazione ha fatto la differenza: perché anche nelle situazioni più critiche, la speranza vince sempre.

Toscolano Maderno (Brescia), 11 giugno 2025 – Soccorso in quota portato a termine grazie alla perizia del pilota dell’elicottero dei vigili del fuoco e dei soccorritori intervenuti ieri a Toscolano Maderno, a una altezza di circa 1.500 metri, in zona impervia. Due escursionisti tedeschi e il loro cane, nel pomeriggio del 10 giugno, hanno chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112 di Brescia poiché sono rimasti bloccati sul monte sopra Toscolano Maderno, dove erano saliti per passeggiare, senza adeguata preparazione. I due si sono trovati in difficoltà lungo la cresta Sud-Est del Monte Pizzocolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sfiniti e spaventati, due escursionisti e il loro cane salvati in quota a Toscolano Maderno

In questa notizia si parla di: toscolano - maderno - escursionisti - cane

Gardone Riviera, Sirmione e Toscolano Maderno ottengono la Bandiera Blu Fee per la qualità ambientale - Gardone Riviera, Sirmione e Toscolano Maderno si sono distinte nel panorama turistico ottenendo la Bandiera Blu FEE per la qualità ambientale.

Incidente moto a Toscolano Maderno: grave motociclista di 67 anni Un grave incidente stradale ha coinvolto un motociclista di 67 anni martedì 10 ottobre sulla statale 45bis a Toscolano Maderno, nei pressi di Bogliaco di Gargnano. L'uomo ha perso il controll Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sfiniti e spaventati, due escursionisti e il loro cane salvati in quota a Toscolano Maderno; Escursionisti bloccati con il cane sul Monte Pizzocolo, intervento del soccorso alpino; Toscolano Maderno, due escursionisti e il loro cane salvati con l'elicottero dei vigili del fuoco.

Sfiniti e spaventati, due escursionisti e il loro cane salvati in quota a Toscolano Maderno - L'intervento ha visto impiegati i Vigili del Fuoco e e i tecnici della V Delegazione bresciana e della stazione della Va ...

Soccorso di escursionisti sul Pizzocolo: intervento a Toscolano Maderno - Soccorso di escursionisti sul Pizzocolo: intervento dei Vigili del fuoco a Toscolano Maderno per evacuare due turisti.