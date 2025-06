Settimana Internazionale del Beach Volley | tutti gli eventi in piazza Duomo

Pronti a vivere un’estate indimenticabile? La Piazza Duomo di Messina si anima dal 17 al 22 giugno per la Settimana Internazionale del Beach Volley, trasformandosi in un palcoscenico di sport e passione. Due eventi di livello mondiale, le Nations Cup e una tappa imperdibile del circuito europeo, porteranno l’energia e il divertimento direttamente nel cuore della città. Non perdere questa occasione unica di assistere a emozioni senza confini!

É tutto pronto per la "Settimana Internazionale del Beach Volley" in programma dal 17 al 22 giugno in Piazza Duomo. La città di Messina si trasforma in capitale europea dello sport outdoor con due eventi di altissimo livello: le Nations Cup, valide per le qualificazioni europee, e la tappa del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - "Settimana Internazionale del Beach Volley": tutti gli eventi in piazza Duomo

