Settimana del rifugiato Colonnello | Accogliere una necessità e un dovere

Settimana del Rifugiato a Padova: un’occasione imperdibile per riflettere su un tema cruciale e promuovere un senso di solidarietà e responsabilità condivisa. Accogliere una necessità è un dovere che ci riguarda tutti, e questa iniziativa si propone di aprire gli occhi sulla realtà dei tanti che cercano protezione e nuova speranza. Un percorso di consapevolezza che non lasci indifferenti, perché solo insieme possiamo costruire una comunità più inclusiva e umana.

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, che si celebra ogni anno il 20 giugno su iniziativa delle Nazioni Unite, la città di Padova propone un ricco programma di eventi pensati per sensibilizzare la cittadinanza sul tema del diritto d'asilo e valorizzare i percorsi di accoglienza e.

