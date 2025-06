Settimana corta e smart working sì della giunta al nuovo contratto per i dipendenti regionali

La giunta regionale ha dato il via libera al nuovo contratto per i dipendenti, introducendo innovazioni come la settimana corta e lo smart working, con l’obiettivo di migliorare il benessere lavorativo e la produttività. "Le linee guida appena approvate," afferma l’assessore Messina, "esprimono un impegno concreto verso un’amministrazione più moderna, flessibile e vicina alle esigenze dei cittadini." È un passo importante verso un futuro più efficiente e sostenibile.

La giunta regionale, su proposta dell’assessore della Funzione pubblica Andrea Messina, ha approvato l'atto di indirizzo per il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti regionali – comparto e dirigenza - per il biennio 20222024. "Le linee guida appena approvate - dice Messina - esprimono. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Settimana corta e smart working, sì della giunta al nuovo contratto per i dipendenti regionali

