Sessantotto Village 2025 | la 12esima edizione accende l’estate al Parco Talenti con una sorpresa esclusiva

L'estate romana si accende con la dodicesima edizione del Sessantotto Village 2025, un appuntamento imperdibile al Parco Talenti. Dal 31 maggio fino a fine agosto, musica, spettacoli e divertimento gratuito riempiranno le giornate di Roma, creando un'atmosfera unica e coinvolgente.

Torna uno degli eventi più attesi dell'estate romana: la XII edizione del Sessantotto Village, in scena dal 31 maggio a fine agosto 2025 al Parco Talenti, in via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma. Un cartellone ricchissimo di musica, spettacoli e intrattenimento a ingresso gratuito, pronto a far ballare, cantare e divertire tutta la città! Si parte il 31 maggio con un omaggio esplosivo a Rino Gaetano: "Insieme per Rino", il tributo collettivo che ogni anno richiama centinaia di fan e apre ufficialmente la stagione con energia e passione.

Dal 13 giugno al 10 agosto, ore 18 - 24, il "Sessantotto Village 2025 Colli Aniene", presso il #ParcoColliAniene, in via F. Campagna angolo V.le P.Togliatti: inizia l'estate, con spettacoli, musica, sport e dibattiti culturali.

