Servizio di trasporto locale per anziani disabili e invalidi | corse a chiamata per raggiungere il centro storico

Finalmente, un'opportunità concreta per garantire autonomia e mobilità a chi ne ha più bisogno. Il nuovo servizio di trasporto locale a chiamata, dedicato ad anziani, disabili e invalidi, rappresenta un passo avanti fondamentale per una comunità più inclusiva e solidale. Come sottolinea il sindaco Bongiorno, questa iniziativa è un segnale forte di attenzione e cura verso tutte le persone fragili del nostro territorio, contribuendo a migliorare la loro qualità di vita.

Servizio di trasporto locale. È stato pubblicato il bando rivolto agli anziani, ai disabili e agli invalidi. "Si avvia finalmente questa importantissima iniziativa - afferma il sindaco di Racalmuto, Lillo Bongiorno - che è il trasporto per le persone diversamente abili, per le persone fragili. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Servizio di trasporto locale per anziani, disabili e invalidi: corse a chiamata per raggiungere il centro storico

In questa notizia si parla di: trasporto - servizio - locale - anziani

Referendum 8 e 9 giugno: servizio di trasporto ai seggi e voto elettori non deambulanti - In vista dei referendum del 8 e 9 giugno, il Comune offre un servizio di trasporto ai seggi per gli elettori con difficoltà di deambulazione, disabilità o anziani.

Questa mattina il presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha incontrato, a Palazzo Jacobucci i sindaci e i consiglieri regionali del territorio per discutere del Trasporto Pubblico Locale e della rimodulazione del servizio in atto, a seguito di un Partecipa alla discussione

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Auser Gabicce Mare, mette a disposizione un servizio di trasporto gratuito per i cittadini anziani per raggiungere la spiaggia libera. Il Servizio è rivolto ai residenti con più di 65 anni di età e sarà disponibile n Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Servizio di trasporto locale per anziani, disabili e invalidi: corse a chiamata per raggiungere il centro storico; Trasporto pubblico gratuito per persone anziani e con disabilità Dal prossimo 10 giugno il rilascio delle relative tessere; Trasporto pubblico a Marsala: dal 10 giugno le tessere gratuite per persone anziane e disabili.

Trasporto anziani per visite mediche ospedale - Prenotare con anticipo per garantire la disponibilità del servizio nel giorno ...

Trasporto anziani per visite mediche ospedale - Gli anziani possono avere problemi di mobilità, difficoltà a prendere mezzi pubblici o addirittura limitazioni cognitive che rendono ...