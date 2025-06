Servizi di vendita Corso gratuito

Se sei un giovane tra i 14 e i 18 anni desideroso di scoprire il mondo del commercio digitale, questa è l’occasione che fa per te! Aforisma ha aperto le iscrizioni al nuovo corso gratuito triennale ‘E-seller per il duale’, una vera innovazione formativa che ti prepara alle sfide del mercato online. Venerdì alle 16, presso la nostra sede in via ..., scopri come dare una svolta diversa al tuo futuro.

Un'opportunità didattica innovativa per formare operatori alle vendite aggiornati su tutte le novità del digitale e del commercio online: l'agenzia formativa Aforisma ha aperto le iscrizioni al nuovo corso triennale gratuito ' E-seller per il duale ' dedicato ai giovani tra i 14 ed i 18 anni che vogliono intraprendere una strada alternativa al tradizionale percorso di studi di scuola superiore. Venerdì alle 16 nella sede di Aforisma in via Topazio 5 a Grosseto si svolge l'Open Day di presentazione. "L'operatore ai servizi di vendita al giorno d'oggi è diventato una figura professionale che necessita di competenze nuove per assistere, orientare ed informare il cliente nell'acquisto di un bene o servizio – spiega Monica Maggini, referente del progetto –.

