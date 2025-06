Serra Football Club | Camp giovanile a Serra Sant’Abbondio con Davide Frattesi

Sei pronto a vivere un’esperienza indimenticabile di sport e crescita? Dal 23 al 26 giugno, Serra Sant’Abbondio ospiterà la terza edizione del “Serra Football Club Camp”, un’occasione unica per i giovani di allenarsi con il campione Davide Frattesi e scoprire il vero valore del calcio. Non perdere l’opportunità: le iscrizioni sono aperte fino al 18 giugno. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per divertirsi, imparare e fare nuove amicizie!

"Serra Football Club" è il titolo del Camp che si terrà a Serra Sant'Abbondio dal 23 al 26 giugno nel locale campo sportivo (dalle ore 9 alle 18). Un'edizione (la terza) a cui ci si può iscrivere entro il 18 giugno contattando il tel (Gianluca) al n 3383279357. "In questa situazione di disagio giovanile – spiegano i consiglieri comunali Marinella Frattesi e Gianluca Poggetti (quest'ultimo anche organizzatore del Camp) – particolarmente evidente nei piccoli centri come il nostro, stiamo cercando di proporre ai nostri giovani concittadini qualche alternativa al bar, alla birra, al disinteresse nei confronti del bene comune".

