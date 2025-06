Serie D il Fasano prende forma | arriva un nuovo esterno offensivo

Serie D, il Fasano si rafforza e punta alla vetta: arriva Nicola Pinto, giovane esterno offensivo dal talento promettente. La società biancazzurra ha annunciato con entusiasmo il pre-contratto con il classe 2000, pronto a portare energia e spinta sulla fascia. Con questa new entry, il Fasano si prepara a scrivere nuove pagine di successo. La stagione promette emozioni e battaglie avvincenti, e Pinto potrebbe essere l’arma in più per raggiungere grandi traguardi.

FASANO - Nuovo volto sulla fascia per l’US Città di Fasano, che annuncia l’arrivo dell’esterno offensivo Nicola Pinto, il quale ha sottoscritto un pre-contratto con il club di via Salvo D’Acquisto.   L’atleta, classe 2000, vestirà la maglia biancazzurra dopo aver mostrato nelle ultime. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Serie D, il Fasano prende forma: arriva un nuovo esterno offensivo

