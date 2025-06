Serie B 15 giugno andata Playout Sampdoria-Salernitana ma i granata presentano ricorso

Il countdown per il drammatico incrocio tra Salernitana e Sampdoria è iniziato: le sfide di playout si disputeranno il 15 e 20 giugno alle 2.30, ma la tensione cresce a causa del ricorso presentato dai granata. La posta in palio è alta: retrocedere o rimanere in Serie B. Segui con attenzione tutte le evoluzioni di questa battaglia senza esclusione di colpi, perché ogni dettaglio potrebbe cambiare le sorti di entrambe le squadre.

C’è finalmente la doppia data in cui disputare l’ultimo atto della stagione calcistica italiana, ovvero il Playout tra Salernitana e Sampdoria, sul quale, però, pesa il ricorso della società di Iervolino. La Lega Serie B ha ufficializzato le date delle gare playout tra Salernitana e Sampdoria: si gioca il 15 e 20 giugno, alle 2.30 in entrambe le occasioni. La perdente retrocede in serie C, mentre la vincente resta nella categoria cadetta. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

