Serie A rotta su Perth | il futuro è già altrove

Il calcio italiano sta per scrivere una nuova pagina storica: il 7 febbraio 2025 potrebbe segnare l'inizio di un'era rivoluzionaria. La sfida tra Milan e Como, valida per la 24ª giornata di Serie A, si disputerà infatti a Perth, in Australia. Un’idea audace che sfida i confini tradizionali dello sport, aprendo le porte a un futuro ancora più globale e sorprendente. E questa è solo la prima di tante potenziali novità .

C’è una data sul calendario che rischia di cambiare per sempre il volto del calcio italiano: 7 febbraio 2025. E c’è una partita, Milan-Como, che potrebbe diventare la prima di sempre in Serie A a disputarsi fuori dai confini nazionali. Non una tournĂ©e, non un’amichevole, ma una giornata di campionato ufficiale, valida per la 24ÂŞ del prossimo campionato. La destinazione? Perth, Australia. Sì, davvero. Nessuna provocazione, nessuna boutade estiva. La Lega Serie A ci sta lavorando sul serio, e adesso il progetto è sul tavolo della FIFA. Serve solo l’ultimo via libera. Il calcio globalizzato? No, il calcio esportato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Serie A, rotta su Perth: il futuro è giĂ altrove

