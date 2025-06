Serie A clamoroso | una gara del prossimo campionato potrebbe giocarsi all’estero

Una svolta storica rischia di rivoluzionare il calcio italiano: una partita di Serie A potrebbe essere giocata all’estero, precisamente a Perth, in Australia. La sfida tra Milan e Como del prossimo 8 febbraio è al centro di discussioni, poiché lo stadio Giuseppe Meazza sarà occupato per i Giochi di Milano-Cortina. Un evento che segna un nuovo capitolo nel mondo del calcio, aprendo la porta a scenari inaspettati e affascinanti.

A causa del fatto che lo stadio Giuseppe Meazza sarà occupato per i giochi di Milano-Cortina, la sfida di Serie A tra Milan e Como del prossimo 8 febbraio potrebbe essere giocata in Australia. Milan-Como, gara valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A 2025-26, potrebbe disputarsi a Perth, in Australia. L’ipotesi è al vaglio della Lega Serie A, che ha ricevuto diverse proposte dall’estero per ospitare l’incontro in calendario il prossimo 8 febbraio, data nella quale, lo stadio Giuseppe Meazza sarà occupato per i Giochi di Milano-Cortina. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Prossimo turno Serie A 2024/2025 - La Serie A 2024/2025 si avvicina a un'altra emozionante giornata di campionato. Il 37° turno è fissato per il weekend del 17-18 maggio 2025.

