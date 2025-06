Serie A all’estero possibile match Milan-Como a febbraio in Australia | ecco perché

Mentre la nuova stagione di Serie A si avvicina con il mercato infuocato e le novità sulla panchina, una sorpresa arriva dall'altra parte del mondo. Il 7 o l’8 febbraio 2026, secondo quanto riporta il sito americano The Athletic, potrebbe segnare un evento storico: il match tra Milan e Como potrebbe aprire le porte a un campionato nazionale giocato in Australia, un'idea rivoluzionaria che ha catturato l’immaginazione di tifosi e addetti ai lavori, aprendo nuove prospettive per il calcio italiano e internazionale.

In attesa dell’inizio della nuova stagione, con il mercato che impazza e il caos legato alla sostituzione dell’esonerato Ct Luciano Spalletti, arriva una clamorosa indiscrezione sulla prossima Serie A. Il 7 o l’8 febbraio del 2026 è una data da fissare sul calendario per tutti gli appassionati di calcio italiano e non solo. Secondo il sito americano The Athletic, la partita tra Milan e Como potrebbe essere la prima di un campionato nazionale a giocarsi all’estero. Per la precisione in Australia, a Perth. Il 6 febbraio a San Siro la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali. A favorire lo spostamento della gara è il fatto che lo stadio di San Siro in quel weekend sarà già nelle disponibilità del Cio e del Comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, visto che il 6 di febbraio si terrà la cerimonia di apertura. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A all’estero, possibile match Milan-Como a febbraio in Australia: ecco perché

