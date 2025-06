Serie A allarme per quanto riguarda i diritti TV Il messaggio di Simonelli fa riflettere sulla pirateria

La Serie A si trova a un bivio: tra crisi dei diritti tv e minacce di pirateria, il messaggio di Simonelli mette in luce le sfide che il calcio italiano deve affrontare. La proposta di riforma, senza dialogo, rischia di aggravare la situazione, alimentando ulteriormente il fenomeno della pirateria. È il momento di riflettere sulle strategie per proteggere il patrimonio sportivo e valorizzare gli investimenti nel settore.

Serie A in allarme: Simonelli critica duramente la proposta di riforma dei diritti TV arrivata senza confronto Un fulmine a ciel sereno. Così potrebbe essere descritta la reazione della Lega Serie A di fronte alla notizia, apparsa sulla stampa, relativa a una proposta di riforma del sistema di vendita dei diritti audiovisivi del calcio italiano.

