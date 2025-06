Sergio Mattarella | UE progetto di pace e di giustizia sociale parole difficilmente condivisibili Bruxelles vuole il contrario

Durante una cena di Stato al Granduca Enrico di Lussemburgo, Sergio Mattarella ha ribadito che l'Europa nasce come progetto di pace e giustizia sociale, parole che spesso incontrano resistenze. La sua visione sottolinea l'impegno dell'Italia nel promuovere valori fondamentali, anche di fronte a sfide e divergenze. In un contesto globale complesso, il suo messaggio rimane un richiamo importante: l'unità europea è il nostro miglior strumento per costruire un futuro più equo e stabile.

Alla cena di Stato offerta dal Granduca Enrico di Lussemburgo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato che il progetto dell'Unione Europea è di pace e di giusti.

