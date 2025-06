sergio bonelli editore presenta nottingham 2 la caccia

Sergio Bonelli Editore porta in Italia un’avventura ricca di colpi di scena e introspezione con Nottingham 2: La Caccia. Dalle affascinanti terre d’Oltralpe, questa esclusiva edizione libraria ci immerge nel mondo complesso di Robin Hood, un eroe dalla doppia faccia, alle prese con sfide che mettono alla prova la sua stessa identità. Una storia di lealtà, inganno e coraggio che non puoi perdere.

Direttamente dal mondo dei comics d’Oltralpe, Sergio Bonelli Editore propone l’esclusiva edizione libraria di NOTTINGHAM. LA CACCIA, secondo episodio della grande trilogia di successo, disponibile dal 20 giugno. Le leggende sono spesso banali: ogni eroe ha un’identità segreta, ogni eroe ha un nemico giurato da affrontare. Ma per Robin Hood niente è semplice, specialmente se lui è anche lo Sceriffo di Nottingham. Una storia di banditi, fuorilegge, ladri, guerrieri e sceriffi, ma anche di amori contrastati. Una saga di cappa e spada in cui niente è come sembra. Il volume NOTTINGHAM. LA CACCIA è scritto e sceneggiato da Vincent Brugeas ed Emmanuel Herzet, con i disegni di Benoît Dellac. 🔗 Leggi su Nerdpool.it