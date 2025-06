Sere d’estate ai musei | a Imola si accendono il Museo San Domenico e Palazzo Tozzoni

Sere d’estate ai musei di Imola torna con entusiasmo, illuminando le serate tra cultura, arte e tradizione. Dal 14 giugno all’11 settembre 2025, il Museo San Domenico e Palazzo Tozzoni si trasformano in palcoscenici di emozioni, offrendo eventi imperdibili per tutte le età. Giunta alla sua quarta edizione, questa rassegna promette atmosfere magiche e scoperte uniche, rendendo Imola una meta imperdibile per chi desidera vivere l’estate immerso nella bellezza e nel sapere.

Con l'arrivo dell'estate Imola Musei annuncia il ricco cartellone di "Sere d'estate ai musei", rassegna culturale con appuntamenti per tutte le età che si svolgeranno tra il 14 giugno e l'11 settembre 2025 al Museo San Domenico e a Palazzo Tozzoni. Giunta alla sua quarta edizione, "Sere.

