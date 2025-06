Serata finale del Concorso Nazionale Wanda Capodaglio

Dopo una lunga pausa, il talento e la passione ritornano protagonisti sul palco di Arezzo. La serata finale del Concorso Nazionale Wanda Capodaglio 2025 promette emozioni indimenticabili, casting di giovani promesse e un omaggio alla grande tradizione teatrale italiana. Con Lorenzo Giusti alla conduzione, aspettatevi uno spettacolo coinvolgente e ricco di sorprese che celebra il futuro del teatro italiano. Non mancate a questa imperdibile occasione di scoprire il domani delle scene.

Arezzo, 11 giugno 2025 – Questo sabato 14 giugno il sipario si alzerĂ sulla serata finale del Concorso Nazionale Wanda Capodaglio 2025, appuntamento dedicato ai giovani talenti del teatro italiano. A condurre l’evento, per il secondo anno, sarĂ Lorenzo Giusti, presentatore sangiovannese classe 1992, giĂ apprezzato volto del palcoscenico del concorso che porta il nome di una delle piĂą grandi attrici italiane del Novecento. Dopo una lunga pausa, il premio – nato nel 1981 e diventato di rilievo tra gli anni ’80 e ’90 – è tornato a vivere nel 2023, prima di allora, l’ultima edizione era stata condotta da Carlo Conti, oggi volto noto della TV nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Serata finale del Concorso Nazionale Wanda Capodaglio

