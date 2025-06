Sequestro di anabolizzanti e sostanze dopanti coppia denunciata per vendita di farmaci non autorizzati

Un'operazione congiunta tra le Polizie Locali di Rimini e Riccione ha portato al sequestro di anabolizzanti e sostanze dopanti, nonché alla denuncia di una coppia coinvolta nella vendita di farmaci non autorizzati. Un intervento deciso che sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto al traffico illecito di sostanze pericolose, proteggendo la salute pubblica. La lotta allo spaccio non si ferma: ogni azione rafforza il nostro impegno per un territorio più sicuro.

