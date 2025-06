Sequestrati beni per due milioni a imprenditori del Frusinate | coinvolti in traffici di droga

Una vasta operazione della DIA di Roma smaschera un giro di traffici illeciti e beni nascosti sotto il velo delle attività legittime a Frosinone. Con un sequestro da oltre due milioni di euro, autorità e giustizia segnano un colpo deciso contro il crimine organizzato. Per scoprire i dettagli di questa importante azione preventiva, continua a leggere e resta aggiornato con DayItalianews.

Intervento della DIA su mandato del Tribunale di Roma. La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione a un decreto di sequestro beni nei confronti di due imprenditori di Frosinone, padre e figlio, attivi nei settori delle onoranze funebri, commercio di fiori e pellet. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta della Procura della Repubblica capitolina. I due soggetti risultano gravati da numerosi precedenti penali, in particolare legati al traffico di sostanze stupefacenti, ambito in cui avevano già ricevuto una condanna in seguito a un'operazione risalente all' ottobre 2020.

