Senza Radaelli. Colombo in bilico. Sarà “risarcito“.

Senza Radaelli e Colombo, il risultato di Varese sarebbe stato diverso. Le dinamiche politiche si intrecciano in un equilibrio delicato, dove ogni voto può cambiare le sorti di una città. Cassamagnaghi sottolinea come il centrodestra abbia giocato un ruolo decisivo, e ora tutti aspettano di vedere quale sarà il riconoscimento per chi ha contribuito a questa vittoria. Ma è evidente che andrà così, e le prossime mosse saranno decisive per il futuro locale.

"Mi aspetto un risarcimento per il soccorso rosso". Scusi? "Senza i voti di Danilo Radaelli per Paola Colombo non sarebbe finita sul velluto". Daniele Cassamagnaghi, ex sindaco, ex capogruppo di Forza Italia, di nuovo in Consiglio sotto le insegne azzurre non ha dubbi: "Il centrodestra ha riportato tutti a votare al ballottaggio, mi aspetto un risarcimento per Radaelli, vedremo sotto che forma glielo daranno. Ma è evidente che andrà così. Anche senza apparentamento". In aula si profila un mandato "senza sconti. Non lasceremo passare una virgola, come sempre - annuncia - Non pensino che siamo qui a leccarci le ferite per la sconfitta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it