Senza cure abbattere i 4mila pini malati di cocciniglia potrebbe costare fino a 4 milioni di euro

Se non si interviene immediatamente contro la cocciniglia che minaccia circa 4.000 pini cittadini, il costo per la città potrebbe sfiorare i 4 milioni di euro, con conseguenze devastanti per il nostro patrimonio arboreo e il benessere ambientale. Un intervento tempestivo è ormai imprescindibile per tutelare il verde urbano e risparmiare risorse pubbliche. È arrivato il momento di agire prima che sia troppo tardi.

Se non si interverrà subito contro la cocciniglia che attanaglia circa 4mila dei pini domestici presenti in città, il loro abbattimento potrebbe arrivare a costare alla città la cifra record di 4 milioni di euro. A denunciarlo parlando di inerzia dell'amministrazione, è la consigliera comunale.

