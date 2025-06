Sempre più fuori | V edizione

Sempre più Fuori, in scena dalla letteratura alla musica, dal cinema alle arti performative, torna a Roma dal 7 al 18 luglio 2025, creando un affascinante intreccio di linguaggi in movimento. Non è solo un festival, ma una piattaforma culturale che unisce eccellenza artistica, ricerca e accessibilità. Cuore pulsante della manifestazione sono l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo e il Goethe-Institut Rom, i cui spazi unici accolgono innovazione e tradizione, aprendo nuove frontiere artistiche e culturali.

Letteratura, musica, cinema, arti performative e installazioni site-specific: un intreccio di linguaggi in movimento che torna a Roma con Sempre più Fuori dal 7 al 18 luglio 2025. Più che un festival: una piattaforma culturale che unisce eccellenza artistica, ricerca e accessibilità. Cuore della manifestazione sono l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo e il Goethe-Institut Rom, con i loro spazi di sorprendente bellezza e identità, affiancati quest’anno da scenari urbani densi di significato, come ad esempio il Cimitero Monumentale del Verano. Luoghi che, durante il festival, si trasformano in “isole culturali”, crocevia di scambi e relazioni, dove artisti emergenti e grandi nomi internazionali intrecciano nuove connessioni tra opere, territori e pubblici. 🔗 Leggi su Funweek.it

