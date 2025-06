selfie autografi e folla per dave franco al taormina film festival

Al Taormina Film Festival, l’entusiasmo ha raggiunto l’apice con Dave Franco, che ha conquistato il cuore del pubblico tra selfie, autografi e folla in delirio. Insieme a Alison Brie e Michael Shanks, l’attore ha presentato il tanto atteso horror "Together", creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Un momento indimenticabile che ha sottolineato ancora una volta il fascino irresistibile del cinema e delle star sul grande schermo e dal vivo.

