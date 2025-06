Selezione di 3 docenti e dirigenti da collocare fuori ruolo per gli uffici del MIM | domande entro 21 giugno AVVISO

Sei un docente o dirigente scolastico in cerca di una nuova sfida? È aperta la selezione per tre professionisti da collocare fuori ruolo presso la Direzione Generale per il Personale Scolastico, con incarico triennale. Un'opportunità unica per contribuire allo sviluppo dell'autonomia scolastica e incidere sul sistema educativo nazionale. Non perdere questa chance: le domande devono essere presentate entro il 21 giugno.

È stata avviata una procedura di selezione per tre unità di personale appartenenti al ruolo di dirigente scolastico o docente, da destinare, in posizione di fuori ruolo, alla Direzione Generale per il Personale Scolastico. L'incarico, della durata di tre anni scolastici (20252026, 20262027 e 20272028), prevede lo svolgimento di compiti connessi all'autonomia scolastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

