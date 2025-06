Sei riflessioni dopo il fallimento del referendum Una su tutte | riportiamo il lavoro al centro

Dopo il fallimento del referendum, una riflessione cruciale emerge: riportare il lavoro al centro del dibattito. L’astensione di massa non è un semplice distacco, ma il sintomo di una passivizzazione collettiva imposta dal neoliberismo. Questa tendenza, sempre più marcata, rivela che le elezioni sono diventate un momento di disillusione, non di mobilitazione. È ora di riscoprire il valore dell’impegno e della partecipazione attiva per ridare senso alla democrazia.

1. Dietro l'astensione c'è la passivizzazione di massa, né La Russa né un popolo bue Una maggioranza di astenuti è, sempre più, la cifra delle elezioni. Credere che sia frutto degli appelli delle destre ad andare al mare significherebbe sopravvalutare la capacità attrattiva degli appelli di La Russa e soci. L'astensionismo ha una causa profonda nella passivizzazione di massa, caratteristica della nostra epoca. Frutto del neoliberismo abbracciato da tutti: destra, centro e sinistra. La depoliticizzazione della società è la premessa per la bassa partecipazione, dentro e fuori le urne. Invece la spiegazione che più corre in queste ore, da parte di chi a votare ci è andato, suona più o meno così: "Abbiamo perso perché il popolo è rozzo, bue e ignorante, mica come noi illuminati! Che ora non si azzardi a piangere quando ci saranno licenziamenti, morti sul lavoro, più precarietà ".

