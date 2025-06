Sei missili sulla Sardegna sfuggono alle difese | la simulazione che mostra l’effetto di un attacco aereo sull’Europa

di un'analisi approfondita sulle potenziali minacce alla sicurezza europea. Questa simulazione, basata su scenari realistici e tecnologie avanzate, evidenzia quanto sia cruciale rafforzare le difese per proteggere le nostre terre più strategiche. La sfida è grande, ma conoscere i rischi è il primo passo per affrontarli efficacemente. La domanda ora è: siamo veramente pronti a difendere la nostra sovranità?

L’attacco è uno di quelli classici che si sono visti durante la guerra in Ucraina. Prima i droni, poi i missili balistici, infine i cruise. Ma stavolta l’obiettivo è la Sardegna. Per fermarlo è necessario usare i sistemi contraerei europei. Come il cacciatorpediniere Doria e una batteria terra-aria Samp-T. Ma almeno sei missili balisti superano la barriera e colpiscono Cagliari. Si tratta di una simulazione su computer che fa parte dell’esercitazione Joint Stars e risale a due settimane fa. Ma il risultato è servito a mostrare i limiti degli scudi occidentali, italiani ed europei nei confronti di un attacco come questo. 🔗 Leggi su Open.online