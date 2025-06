Sei missili russi su Cagliari la simulazione che fa paura | troppo esposti

Sei missili russi colpiscono Cagliari in una simulazione militare che fa riflettere e paura. Un'esercitazione recente ha messo in luce le vulnerabilità della Sardegna, nonostante sistemi di difesa avanzati. La manovra "Joint Stars" rivela una realtà preoccupante: l’Europa non può più considerarsi immune da minacce di questa portata. È fondamentale riflettere sul nostro livello di sicurezza e sulle strategie di difesa future.

È solo una simulazione militare, ma lo scenario ipotizzato ha un impatto emotivo potente. In un’esercitazione conclusa appena due settimane fa, sei missili russi colpiscono il cuore della Sardegna, in particolare Cagliari, nonostante la presenza di avanzati sistemi di difesa. Il contesto è quello della “Joint Stars”, una manovra strategica organizzata dalle forze armate italiane, che ha portato in evidenza una realtà preoccupante: l’Europa non è ancora pronta ad affrontare con efficacia una minaccia missilistica su larga scala. Leggi anche: La vendetta di Putin sull’Ucraina: pioggia di missili su Kiev, ci sono morti e feriti L’esercitazione si è svolta nel quadro della crescente instabilità internazionale e si è concentrata su scenari realistici, costruiti sulla base delle tecniche di attacco viste nel conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sei missili russi su Cagliari”, la simulazione che fa paura: troppo esposti

In questa notizia si parla di: missili - russi - cagliari - simulazione

Missili e droni russi su Kiev, segnalate numerose esplosioni - Nella notte, Kiev è tornata a tremare sotto il fragore di missili e droni russi, un attacco che riaccende l'attenzione globale sul conflitto in Ucraina.

@agostinomela Cagliari è indifesa Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Sei missili su Cagliari”, la simulazione che svela i buchi nello scudo aereo; «Sei missili sulla Sardegna, sfuggono alle difese»: la simulazione che mostra l'effetto di un attacco aereo sull'Europa; Sei missili sulla Sardegna. La simulazione di un attacco aereo.

"Sei missili sulla Sardegna". La simulazione di un attacco aereo mostra i buchi nella difesa - Fortunatamente si tratta solo di una simulazione dell’esercito, parte dell’esercitazione “Joint Stars” conclusa due settimane fa, ma il ...