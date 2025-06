Sei giorni per rimuovere la maxi gru del cantiere degli Uffizi | il 21 la festa con il ministro Giuli

Firenze si prepara a una trasformazione epocale: in soli sei giorni, la maxi gru che da due decenni svetta nel cuore della città verrà smontata, restituendo alla bellezza storica e allo skyline fiorentino la sua naturale armonia. Dal 16 al 21 giugno, un’operazione rapida e precisa, culminerà con un evento simbolico sulla terrazza degli Uffizi, alla presenza del ministro della Cultura. Un nuovo capitolo per la città rinascimentale sta per cominciare.

FIRENZE – Un’operazione lampo, sei giorni appena per smontare e far sparire la maxi gru del cantiere di ampliamento degli Uffizi che da quasi venti anni occupa il piazzale antistante il museo deturpando il cuore e lo skyline di Firenze. L’intervento prenderà avvio il 16 di giugno e si concluderà il 21; lo stesso giorno, sulla terrazza del museo sopra la loggia dei Lanzi, ci sarà un evento simbolico, alla presenza del ministro della cultura Alessandro Giuli, che ha fortemente sostenuto l’iniziativa, per festeggiare la rimozione di fronte al panorama del centro cittadino finalmente libero dal mostro metallico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: giorni - maxi - cantiere - uffizi

Milano, maxi rissa con 20 persone ubriache al Lune Storte: chiuso dal Questore per 15 giorni - Il locale "Lune Storte" di Milano è stato chiuso per 15 giorni a seguito di una maxi rissa coinvolgente 20 persone ubriache.

La gru degli Uffizi ha i giorni contati. Dopo 20 anni sarà smantellata in sei giorni. Sarà «un’operazione lampo - scrivono dagli Uffizi - sei giorni appena per smontare e far sparire la maxi gru del cantiere di ampliamento degli Uffizi che da quasi venti anni occup Partecipa alla discussione

Una passeggiata al piano terreno degli #Uffizi dove è stata da pochi giorni inaugurata una mostra dedicata al Settecento, dal tramonto degli ultimi Medici fino alle soglie della Rivoluzione Francese. Un viaggio attraverso grandi capolavori e alcune sorprese, c Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gru degli Uffizi, dopo vent'anni smantellata in sei giorni. E arriva pure il ministro per festeggiare; Firenze, addio alla gru degli Uffizi: sarà smantellata in sei giorni. Il direttore Verde: dopo 20 anni togliamo il mostro metallico; Uffizi, dal 16 al 21 giugno operazione lampo per smontare la maxi gru.

Dopo 20 anni via la maxi gru dal cantiere degli Uffizi: lo smantellamento dal 16 al 21 giugno - Sulla terrazza del museo sopra la loggia dei Lanzi, ci sarà un evento simbolico alla presenza del ministro della Cultura, Alessandro Giuli ...

Uffizi, via la gru: il 'mostro metallico' sarà smantellato dal 16 al 21 giugno - Il direttore degli Uffizi, Simone Verde: “La bellezza del volto di Firenze tornerà intatta dopo venti anni" ...