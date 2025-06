Segue la ex in auto e la sperona facendola uscire fuori strada | Ti uccido

Un episodio di inaudita violenza scuote Terracina: un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di aver perseguitato e tentato di uccidere la ex compagna, seguendola in auto e speronandola con veemente determinazione. La vicenda evidenzia ancora una volta l’urgenza di affrontare adeguatamente i casi di stalking e violenza di genere, ponendo come priorità la sicurezza e la tutela delle vittime.

Atti persecutori e tentato omicidio. Con queste accuse è stato arrestato a Terracina un uomo di 32 anni residente in provincia di Trapani e già noto alle forze di polizia. La vittima è la donna del luogo con la quale aveva avuto una relazione sentimentale fino allo scorso aprile. Secondo la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Segue la ex in auto e la sperona facendola uscire fuori strada: "Ti uccido"

In questa notizia si parla di: segue - auto - sperona - facendola

Ragazza segue i ladri d’auto e guida i carabinieri al telefono: 3 arresti nel Napoletano - Nel cuore del napoletano, una ragazza dimostra che la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine è fondamentale per combattere la criminalità.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Segue la ex in auto e la sperona facendola uscire fuori strada: Ti uccido.

Sperona l'auto della ex e la insegue, arrestato a Sassari - Ha speronato l'auto nella quale si trovava la ex compagna e un amico di lei nella zona industriale di Sassari, poi li ha inseguiti nel centro cittadino quando è stato ...

e la sperona con la sua Jeep - Qualcuno aveva "osato" superarlo, forse con una manovra un po' azzardata, in viale della Repubblica.