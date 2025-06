Segue la ex in auto e la sperona facendola finire contro un albero | arrestato per tentato omicidio

Una tragica scena di vendetta si è consumata sulle strade italiane, dove un uomo di 32 anni ha tentato di eliminare la sua ex con un gesto violento e deliberato. La sua ossessione, alimentata da controlli con GPS e minacce di morte, lo ha portato a inseguirla e speronarla con veemenza, finendo per arresto. Un episodio che mette in luce i rischi di comportamenti ossessivi e la necessità di interventi tempestivi. Continua a leggere.

Controllava la ex con il gps, ha minacciato di ucciderla e poi ci ha provato realmente, inseguendola e speronando la sua auto: arrestato 32enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: arrestato - auto - segue - sperona

San Marco, lancia pietre contro le auto parcheggiate e aggredisce i poliziotti: arrestato - Un 36enne di origine gambiana è stato arrestato l'11 maggio dopo aver lanciato pietre contro auto parcheggiate e aggredito poliziotti.

Poche ore fa l’esercito israeliano ha fatto irruzione su Freedom Flotilla e ha arrestato l’equipaggio. Per chi non lo sapesse, Freedom Flotilla è una nave umanitaria che trasporta beni di prima necessità come pannolini e cibo. La nave era diretta a Gaza, per pro Vai su Facebook

Segue la ex in auto e la sperona facendola finire contro un albero: arrestato per tentato omicidio; Segue la ex in auto e la sperona facendola uscire fuori strada: Ti uccido; Pedina l'ex compagna a Sassari e la sperona con l'auto mentre lei si trova in compagnia di un amico.

Insegue la ex e la sperona con l'auto, la donna si schianta contro un albero: arrestato per tentato omicidio msn.com scrive: La seguiva, le aveva montato anche un Gps sull'auto, la perseguitava e minacciava di ucciderla.