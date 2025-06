Il futuro di Sebastiano Esposito, giovane talento dell’Inter, si fa sempre più incerto. Tra le ipotesi di cessione per fare cassa e la possibilità di una permanenza, il rebus sul suo destino si fa complesso. La decisione finale potrebbe influenzare non solo la strategia di mercato dei nerazzurri ma anche il suo percorso di crescita. E ora, la domanda è: quale strada sceglieranno i dirigenti?

Sebastiano Esposito Inter, rebus sul futuro: cessione per fare cassa? Occhio all'ipotesi permanenza qualora. Lo scenario per l'attaccante. Uno dei temi che dovranno affrontare gli uomini del mercato Inter riguarda il futuro di Sebastiano Esposito. L'attaccante classe 2002 è rientrato da poco dall'esperienza in prestito all' Empoli (col club toscano che non lo ha riscattato, sarebbe scattato l'obbligo in caso di salvezza in Serie A) ed è partito con la squadra di Chivu per il Mondiale per Club. La tournée negli USA sarà un'importante vetrina per lui, sia per eventuali club interessati a lui, sia per l'ipotesi permanenza in nerazzurro come quinto elemento della rosa.