Sebastiani-Verratti accordo fatto | il presidente svela i dettagli dell' ingresso del campione nel Pescara

Il ritorno di Marco Verratti al Pescara è ormai cosa fatta: il presidente Sebastianiani svela i dettagli di un accordo storico, simbolo di rinascita e ambizione. Dopo la conquista della Serie B, l'attenzione si concentra ora sulle prossime mosse, con mister Baldini che deve ufficializzare il suo futuro e l'annuncio ufficiale del campione ormai certo. La squadra si prepara a scrivere un nuovo capitolo importante: il sogno torna a vibrare forte.

Festa per la conquista della Serie B completata, adesso in casa Pescara Calcio si attendono solo la decisione di mister Baldini sul futuro e l'annuncio ufficiale dell'ingresso di Marco Verratti, ormai già nei fatti da giorni completato. "Abbiamo costituito insieme una società che detiene l'84%.

Verratti pronto ad acquisire il Pescara: trattativa con Sebastiani, ingresso in società con il 40% delle quote - Marco Verratti è pronto a tornare a Pescara, acquisendo il 40% delle quote nella trattativa con Sebastiani.

Verratti pronto ad acquisire il Pescara: trattativa con Sebastiani, ingresso in società con il 40% delle quote

