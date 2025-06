Se la tecnologia mette gli stivali Dal drone per concimare al robot che munge le mucche

una parte delle innovazioni che stanno rivoluzionando il settore agricolo. Queste tecnologie avanzate non solo ottimizzano i processi, ma creano un ambiente di lavoro più sicuro e sostenibile, aprendo nuove prospettive per un’agricoltura più efficiente e rispettosa dell’ambiente. È il futuro che stiamo già vivendo, un futuro in cui l’innovazione diventa il nostro alleato migliore.

Firenze, 11 giugno 2025 – La tecnologia in agricoltura non deve spaventare: può infatti aumentare l’efficienza delle aziende, migliorare la qualità dei prodotti e, non meno importante, la qualità della vita di chi lavora nei campi o nelle stalle, spesso esposto a condizioni climatiche difficili, dalla pioggia al sole cocente. Droni, sensori, satelliti, robot per la mungitura e sistemi predittivi basati sull’intelligenza artificiale sono solo alcune delle innovazioni che stanno trasformando agricoltura e allevamento, rendendoli più sostenibili. Questo uno dei temi affrontati a Agrofutura nel panel «Agricoltura 4. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Se la tecnologia mette gli stivali. Dal drone per concimare al robot che munge le mucche

Un'innovativa creazione della tecnologia cinese, il robot umanoide Agile X2, sta stupendo il mondo con le sue sorprendenti abilità nel Kung Fu.

