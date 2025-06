Se è unito il centrosinistra vince ovunque | parla il neo sindaco M5s di Nuoro Emiliano Fenu

Il successo di Emiliano Fenu a Nuoro segna un punto di svolta per il centrosinistra in Sardegna, rafforzando il campo largo tra M5s e PD. Con quasi il 63% dei voti, il neo-sindaco dimostra che l’alleanza funziona e dà nuova linfa alla regione. Todde sottolinea la solidità di questa vittoria, simbolo di un futuro politico all’insegna di unità e prospettive condivise. Un risultato che promette di influenzare l’intera arena politica sarda e nazionale.

Ha vinto con una maggioranza bulgara che ha ridato slancio al campo largo della Sardegna e rinsaldato la posizione della presidente regionale Alessandra Todde. È l'ormai ex deputato e neo-sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu. Todde non ha esitato, alla proclamazione del vincitore, a definire "politico" il risultato delle urne che ha promosso Fenu quasi col 63% dei consensi, a conferma della tenuta dell'alleanza trainata da Pd e M5s. Con il Pd che si conferma primo partito col 18,9%, sopra il M5s, al 13,17%,. Terzo posto per la lista Uniti per Todde che ha raggiunto il 9%. Buongiorno sindaco Fenu, oggi è una buona giornata.