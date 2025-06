Se dobbiamo parlare di fiabe mi esonerate C’è un limite a tutto Scoppia la lite a Ore 14 tra Colaprico e l’avvocato di Alberto Stasi Infante | Adesso basta

Se si parla di fiabe, potremmo dimenticare i drammi reali che scuotono la cronaca quotidiana. Ieri a “Ore 14”, la discussione tra Colaprico e l’avvocato di Alberto Stasi si è accesa fino al limite, lasciando trasparire quanto siano ancora vividi i dubbi e le tensioni attorno alla scomparsa di Chiara Poggi. La vicenda, avvolta nel mistero e nelle polemiche, ci ricorda come dietro ogni fredda notizia si nascondano storie più profonde e spesso irrisolte.

Toni accesi a “ Ore 14 ”, la trasmissione televisiva condotta da Milo Infante su Rai 2. Nel corso della puntata andata in onda ieri, 10 giugno, infatti, il conduttore ha dato spazio all’omicidio di Chiara Poggi, l’allora 26enne uccisa nell’agosto 2007 nella casa di famiglia a Garlasco, e alla nuova indagine aperta dalla Procura di Pavia. Tra gli ospiti presenti in studio anche Antonio de Rensis, l’avvocato di Alberto Stasi, il fidanzato dell’epoca della vittima, al momento unico condannato in via definitiva per il delitto e oggi in regime di semilibertà. Ad accendere i toni della discussione, in particolare, è l’intervento dello scrittore Piero Colaprico, che ha provato ad avanzare un’ipotetica ricostruzione dell’ultima sera della 26enne, trascorsa – com’è noto – a mangiare una pizza a casa con Stasi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it