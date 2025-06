Se continui così per me puoi stare a casa | Enrico Galiano dice basta all' insegnamento basato sull' umiliazione

Una frase semplice, ma carica di significato: “Se continui così, per me puoi stare a casa”. Un commento di una maestra che ha scatenato un’ampia discussione sulla pedagogia e il rispetto in classe. Enrico Galiano, noto scrittore e insegnante, sui social invita a riflettere sull’importanza di un insegnamento empatico e costruttivo, sottolineando come non si tratti di accusare, ma di promuovere un dialogo che valorizzi l’alunno e la professione docente.

«Se continui così, per me puoi stare a casa». È la frase che ha scritto sul quaderno di un alunno, un bambino, una maestra. Un caso che sta facendo molto discutere. Enrico Galiano sui suoi canali social propone in un post una riflessione sottolineando come non «è per attaccare la maestra ma. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - «Se continui così, per me puoi stare a casa»: Enrico Galiano dice basta all'insegnamento basato sull'umiliazione

In questa notizia si parla di: continui - così - puoi - stare

Pedinamenti e appostamenti continui: così una stalker ha perseguitato per nove anni un sacerdote - Per nove anni, un sacerdote della diocesi di Gaeta è stato vittima di stalking da parte di una donna che lo seguiva e appostava ovunque.

Voglio scrivere un messaggio ai genitori di questo bambino e alla sua Maestra. Genitori, cambiate scuola. Subito. E lei Maestra, cambi mestiere. Subito. Se tuo figlio torna a casa con una frase scritta dalla maestra che recita: "Se continui così, per me puoi stare Partecipa alla discussione

La maestra: «Se continui così, per me puoi stare a casa». I genitori: «No alla scuola dei nonni» Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Se continui così puoi stare a casa, la frase shock di una maestra scatena il dibattito. Galiano: Basta umiliazioni, l'errore è una risorsa. Ecco tre strategie per non sbagliare; Il giudizio della maestra: «Se continui così, per me puoi stare a casa». I genitori: «No alla scuola dei nonni con bacchettate alle mani e seduti sui ceci, cambieremo istituto»; Maestra ad alunno di quinta,'se continui così puoi stare a casa'.