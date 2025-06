Se ami il tuo paese vivi il suo centro storico

Se ami il tuo paese, vivi il suo cuore pulsante: il centro storico di Altidona. Qui, tra storie e tradizioni, si crea un senso di appartenenza che va oltre il tempo. È in questi angoli autentici che si respirano emozioni e si custodiscono ricordi. Proprio come Lucia Annibali e Annamaria Savini, che hanno condiviso momenti speciali nel cuore del borgo. Perché il vero entusiasmo nasce dall’amore per le radici e la comunità .

"Questa è Altidona, se ami il tuo paese, vivi il suo centro storico". E’ il commento finale del post Facebook a corredo del selfie che ritrae Lucia Annibali e Annamaria Savini, contitolare del Bar Ristorante del Corso, anima del borgo storico di Altidona, la cui Piazza del Teatro ha ospitato la presentazione del libro ‘Il futuro mi aspetta’ di Annibali. Tante le persone presenti all’incontro che ha visto protagonista l’autrice promotrice di speranza, amore e resilienza, lanciato dal borgo altidonese, a distanza di oltre dieci anni dall’aggressione subita. La presentazione del libro si è svolta in dialogo dell’autrice con la giornalista Asmae Dachan, per l’evento organizzato dal Comune di Altidona in collaborazione con Cvm, Compagnia teatrale RattattĂš e ‘Nave Cervo’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - "Se ami il tuo paese, vivi il suo centro storico"

