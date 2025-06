Scuole in affanno Alessi e Perugia 12 Torni la serenità Presto soluzioni tangibili

Scuole in crisi come Alessi e Perugia 12 richiedono interventi immediati per riportare serenità agli studenti e al personale. L’attenzione del ministro Valditara sulla scuola umbra è un passo importante, ma non sufficiente: le criticità sono diffuse e urgenti. È fondamentale che le istituzioni affrontino con decisione questa situazione senza precedenti, garantendo soluzioni concrete e durature per un futuro scolastico più stabile e rassicurante.

"Accolgo con favore l’attenzione riservata dal ministro Valditara al Liceo scientifico Alessi di Perugia, segnalata dalla sindaca Ferdinandi. Tuttavia è importante sottolineare che la scuola umbra sta attraversando una fase senza precedenti, un periodo di criticità mai vissuto prima". Così l’assessore regionale all’Istruzione, Fabio Barcaioli, richiama l’urgenza di estendere lo stesso livello di attenzione anche ad altri casi critici: "Alla legittima protesta dell’Alessi si aggiungono altre emergenze, come quella dell’Istituto Comprensivo Perugia 12 di Ponte San Giovanni, uno dei quartieri più popolosi con circa 20mila abitanti, dove il drastico calo delle iscrizioni rischia di compromettere la stessa sopravvivenza della scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuole in affanno "Alessi e Perugia 12. Torni la serenità. Presto soluzioni tangibili"

In questa notizia si parla di: alessi - perugia - scuole - affanno

VIDEO Scuola, la protesta del liceo Alessi invade le strade di Perugia - La protesta del liceo Alessi ha invaso le strade di Perugia, con migliaia di partecipanti uniti contro la gestione della dirigente scolastica.

Cosa riportano altre fonti

Scuole in affanno Alessi e Perugia 12. Torni la serenità. Presto soluzioni tangibili; Scuole in affanno a Perugia, Todi e Ponte San Giovanni.

Barcaioli, bene ministro su liceo Alessi ora altre emergenze - "Accolgo con favore l'attenzione riservata dal ministro Valditara al liceo Scientifico Alessi di Perugia, segnalata dalla sindaca Ferdinandi.

Caso Alessi a Perugia, il ministro Valditara: «Presto una soluzione» - Caso Alessi, a stretto giro di posta a palazzo dei Priori arriva la risposta del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara.