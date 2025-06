Scuola | ai migliori diplomati del Fauser in regalo un corso di formazione internazionale

Il Fauser di Novara riconosce il talento e la dedizione dei suoi studenti più meritevoli. Per celebrare il successo e incentivare l’eccellenza, i tre diplomati più brillanti dell’anno scolastico 2024/2025 riceveranno in omaggio un corso di formazione internazionale, un’opportunità unica per ampliare i propri orizzonti e prepararsi al meglio per il futuro. Un premio che premia il merito e apre le porte a nuove sfide globali!

