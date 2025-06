Scritte sui muri e foto rubate Vandalizzata la capannetta

Un gesto di pura inciviltà ha deturpato la capanna Tita Secchi, un rifugio amato e accessibile a tutti sulla montagna bresciana. Vandalizzato con scritte sui muri e foto rubate, questo simbolo di accoglienza e solidarietà è stato freddamente attaccato. Un atto che non solo danneggia un patrimonio condiviso, ma mette a rischio l’ospitalità di chi cerca conforto tra le vette. È ora di reagire e proteggere il nostro patrimonio naturale e culturale.

Un atto di incomprensibile vandalismo ha colpito uno dei simboli della montagna bresciana: la capanna Tita Secchi, uno dei bivacchi più facilmente raggiungibili dagli escursionisti meno esperti, posizionato ai piedi della Cima Caldoline, sempre aperto e pronto ad accogliere tutti gratuitamente con tavoli, materassi e brandine, una piccola cucina e qualche genere di prima necessità come bottiglie di acqua e alcuni alimenti. La struttura in legno, gestita dal gruppo alpinistico Amici di Cima Caldoline-Maniva, è stata imbrattata con scritte rosse - pericolo, pericolante, divieto di accesso - vergate sulle pareti esterne e sotto il porticato.

