Prenditi cura della tua pelle: la campagna di screening dermatologico ‘Se hai cara la pelle’ è tornata, offrendo un’opportunità fondamentale per prevenire il melanoma e altri tumori cutanei. Dal 9 giugno, il professor Pollice della Lilt di Pescara sarà disponibile per visite gratuite, prenotabili via email. Non perdere questa occasione: la tua salute inizia con un semplice gesto. Prenota subito e proteggi la tua pelle per un futuro più sicuro.

È ripartita lunedì 9 giugno la campagna di prevenzione e di screening dermatologici ‘Se hai cara la pelle’ contro il melanoma e i tumori della pelle. Il professor Pollice per Lilt di Pescara sarà disponibile per le visite, che andranno prenotate inviando una mail a [email protected] indicando il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Screening melanoma: campagna di prevenzione dei tumori della pelle

Lotta ai tumori della pelle, arrivano gli screening dermatologici gratuiti - Giovedì alle 16.30, presso la sede dell'Ircr in piazza Mazzini, si terrà l'incontro "Salviamoci la pelle", dedicato alla prevenzione dei tumori della pelle.

