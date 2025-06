Screening mammografico prevenzione negata a oltre 2 mln di donne

In Italia, oltre 2 milioni di donne si trovano ancora prive di accesso al screening mammografico, uno strumento fondamentale per la prevenzione del tumore al seno. La nuova campagna nazionale "La fortuna costa (la sfortuna di più)" di Europa Donna Roma mette in luce le ingiustizie e le disparità regionali che ostacolano la tutela della salute femminile. È ora di agire per garantire a tutte le donne il diritto a una prevenzione efficace e paritaria.

Al via 'La fortuna costa (la sfortuna di più)', nuova campagna nazionale promossa da Europa Donna Roma, 11 giu. (Adnkronos Salute) - Nella prevenzione secondaria del tumore del seno, in Italia esistono ancora profonde disuguaglianze. Attualmente in alcune Regioni il programma di screening ini.

